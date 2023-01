Strage in Nepal | aereo con 72 persone a bordo si schianta durante l' atterraggio | Ritrovata la scatola nera

Agenzia Nova

Il disastro di Pokhara è uno delle peggiori catastrofi aeree avvenute nei cieli del, ma di ... La penultimaè del maggio 2022 quando il volo Tara Air, in linea da Pokhara a Jomsom, si è ...Soccorsi interrotti Sono stati interrotti in, dove è sera, i soccorsi per l'aereo precipitato a Pokhara, a 200 chilometri a nord - ovest di Katmandu, ma le autorità hanno affermato che ci sono ... Strage in Nepal: precipita aereo con 72 persone a bordo, recuperati 68 corpi – video Il Nepal ha iniziato una giornata di lutto nazionale mentre i soccorritori hanno ripreso la ricerca di sei persone ancora ritenute scomparse un giorno dopo che un aereo diretto a una città turistica s ...