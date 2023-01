Globalist.it

'I recenti impegni per l'acquisto di equipaggiamento bellico pesante sono importanti e mi aspetto di riceverne altri nel prossimo futuro', ha dichiaratoal quotidiano Handelsblatt in ...E' questa in estrema sintesi la posizione dell segretario generale della NATO Jensche ... Intervista data al quotidiano tedesco il giornoun'ondata di attacchi russi in tutta l'Ucraina ... Stoltenberg dopo la barbarie di Dnipro: “Presto armi ancora più pesanti a Kiev” "I recenti impegni per l'acquisto di equipaggiamento bellico pesante sono importanti e mi aspetto di riceverne altri nel prossimo futuro", ha dichiarato Stoltenberg ...Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha accolto con favore l’invio di armi più pesanti all’Ucraina.