STATS – Torino Spezia | Ricci è da bocciare?

(Di lunedì 16 gennaio 2023) «In avvio sembra il più determinato, poi cala sensibilmente»: è questo il giudizio che si legge su La Gazzetta dello Sport a proposito della prestazione di Samuelein. Non è la prima volta che una sconfitta dei granata si accompagna a una prestazione al di sotto degli abituali standard di rendimento da parte del centrocampista. Era già successo a Bologna, prima della pausa e la cosa aveva colpito perché la partita precedente – la bella vittoria in casa sul Milan – lo aveva visto eccellere davanti alla difesa. Cali comprensibili per un ragazzo di 21 anni, che si è già meritato i complimenti per una crescita complessiva registrata nel suo primo campionato in granata a tempo pieno (l’anno scorso arrivò a gennaio).è stato così al di sotto delle sue medie abituali? ...

