STATS – Supercoppa | come segnano Milan e Inter?

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sarà un derby globale la finale diitaliana tra. Pioli e Inzaghi non ci arrivano benissimo dato il ritardo in campionato dal primo posto e l’eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. A chi affidarsi per vincerla? Utilizziamo una lente, una possibile soluzione, che poi è l’essenza del calcio: chi va di più alla conclusione Dopo 18 giornate di Serie A, la differenza tra i due club nel centrare lo specchio della porta è minima, 6 conclusioni in più a favore del Diavolo. Un margine di “vantaggio”, esattamenteil punto in più in più in classifica, che potrebbe cambiare al termine del girone d’andata nel prossimo weekend, vista la differenza di impegni: sulla carta ilimpegnato a Roma con la Lazio dovrebbe fare più fatica in attacco ...