(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con la doppietta di ieri, Pauloè salito a quota 7 gol in campionato, ai quali vanno aggiunti i 2 in Europa League e la rete in Coppa Italia con il Genoa che ha permesso alladi accedere ai quarti di finale. Numeri da bomber, quale la Joya è stato in diverse fasi del suo percorso professionale. Numeri che in Serie A si traducono in 5 reti in area di rigore e 2 da: la prima a Empoli raccogliendo una respinta della difesa e la seconda proprio contro la Fiorentina, bene imbeccato da Abraham. La tabella mostra i punti dai quali l’argentino ha fatto nascere i suoi exploitre 7 gol su 32 tiri è certamente un’ottima media. Di questi, 22 sono arrivati all’interno dei 16 metri e 10 dalla distanza. E tenendo conto che il numero 10nista ha sulla fascia destra il luogo dove ...

Calcio News 24

Nel 3 - 4 - 1 - 2 disegnato da Mourinho per- Genoa di Coppa Italia, Nemanja Matic ha occupato il centro sinistra, con accanto il giovane Bove. Si è guadagnato un 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport, che lo ha giudicato così: "Stavolta ...Non c'è dubbio che lamigliore si veda con Paulo Dybala. Anche a San Siro, domenica scorsa contro il Milan, pur non facendo una partita strepitosa non è mancato il suo contributo di qualità. Ma qual è l'utilizzo che ... STATS – Roma: Dybala tira da fuori, segna e lavora per gli altri PALERMO, 16/01/2023 - (lastampa) E' stato arrestato Matteo Messina Denaro mentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo.Nelle sue 10 partecipazioni, 7 delle quali di fila, dal 2005 al 2011, l'Inter ha disputato i tempi supplementari in quattro occasioni, vincendo il trofeo una volta ai calci di rigore (nel ...