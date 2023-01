Stadio San Siro | Salvini contro Sgarbi | «Non ha mezzo titolo per dire di sì o no a un’opera»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Matteoha almeno tre ragioni per esprimersi sulla vicenda del nuovodi Inter e Milan: è il ministro delle Infrastrutture, è un cittadino milanese ed è un tifoso sfegatato del Milan. E non stupisce che l’ultimo intervento a gamba tesa del leghista sul tema sia stato fatto ai danni di un membro del suo stesso esecutivo. Vittorio, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, ha annunciato di voler porre un vincolo storico per impel’abbattimento di San. Ipotesi che non piace a: «Vittorionon ha nessune mezza delega persì o no a», afferma il vicepremier a un convegno di Assimpredil Ance sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. «Chi ha uno ...

Agenzia ANSA

Un tifoso cade mentre esultava alloper il gol della propria squadra e sbatte violentemente ... nel Sud Salento, durante il match tra l'Atletico Salve e il RealCassiano, partita valevole ...Già allora Salvini aveva provato a limitare le uscite pubbliche del sottosegretario alla Cultura sulla questioneSiro. "Basta con i no. Milano ha bisogno di un nuovomoderno e ci sono dei ... Stadio San Siro, Salvini: "Sgarbi non ha nessun titolo per dire si' o no" - Economia La sua maglia numero 9 adagiata sul prato dello stadio Lanfranchi di Parma, come poi del San Michele di Calvisano. Il suo nome scritto sulle maglie dei giocatori delle Zebre e lo striscione appeso in ..."Vittorio Sgarbi non ha nessun titolo e mezza delega per dire sì o no a un'opera". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito dello stadio di San Siro. (A ...