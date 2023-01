Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di lunedì 16 gennaio 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ecco un nuovo giorno ricco dida vivere assieme, comincia una nuova settimana. Di seguito vi proponiamo il nostro riepilogo consueto di, eventi edi oggi,16, con i link costantemente aggiornati allefornite dalla redazione diface.it con gli avvenimenti più importanti del giorno inglinessuno escluso. Si tratta di un comodo contenitore che minuto dopo minuto vi consentirà di restare informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo dello, una cronologia dellaiva dalla mattina fino alla sera inoltrata. TENNIS AUSTRALIAN OPEN ESORDIO OK PER SINNER: EDMUND BATTUTO IN TRE ...

Inizia senza scossoni il tabellone femminile degli Australian Open . L'unica italiana in gara in questa prima, Elisabetta Cocciaretto , perde contro la favorita Elena Rybakina (7 - 5, 6 - 3) in un'ora e 23'. Jessica Pegula , numero 3 del ranking, supera 6 - 0, 6 - 1 Jacqueline Cristian (n. 161 Wta). ......18del campionato di Serie A. Alle 20:45, infatti, al Castellani va in scena lo scontro diretto per la salvezza fra Empoli e Sampdoria. La partita sarà visibile sia su Dazn che su SkyNon inizia nel migliore dei modi il 2023 dell’Accademia Volley, superata in trasferta dal Volley Group Roma con il punteggio di 3-2 (25-17, 23-25, 26-24, 18-25, 15-13) nella tredicesima e ...Dopo le sconfitte di Verona, Cremonese e Sassuolo, la Sampdoria ha l'occasione di conquistare punti importanti in ottica salvezza. Per questo motivo, Dejan Stankovic si affiderà al suo uomo di maggior ...