Sport in tv oggi | lunedì 16 gennaio 2023 | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una nuova giornata di emozioniive tutta da vivere in tv. Di seguito ecco il palinsesto televisivo della giornata di16per quel che riguarda lo. Nella notte, il via agli Australian Open di tennis, e poi nell’arco della giornata spazio anche al calcio con le partite di Serie A e Serie B. Proseguono, inoltre, i Masters si snooker, poi ancora Universiadi e la grande pallacanestro d’Oltreoceano con l’NBA.Face.

OA Sport

Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) SONEGO - BORGES 7 - 6, 1 - 0 LIVE I risultati diSinner - Edmund 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2 Il programma degli italiani Musetti - ...Hai liberato l'anima dai tuoi limiti , hai fatto diventare i sogni realtà, e, quel numero uno sei tu. Sei storia, la più bella di sempre'. Vai alla Fotogallery L'uomo più veloce del mondo in ... Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 14 gennaio, programma, orari, tv, streaming Il campionato non è soltanto spezzato: in questo momento è triturato, sminuzzato. Lo gioca una squadra sola, si chiama Napoli che l'altra sera ha regalato una delle notti ...La Roma, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, ha battuto una Fiorentina gagliarda, che anche in inferiorità numerica ha provato a cercare la rete all'Olimpico. Stasera Mourinho ha schierato ...