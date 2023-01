Spider--Man 4 | nuove anticipazioni sull' avvio della lavorazione

(Di lunedì 16 gennaio 2023)-Man: No Way Home ha lasciato molte domande senza risposta riguardo al futuro dell'Uomo Ragno nell'MCU, ma un nuovo aggiornamento anticipa alcune informazionia produzione di-Man 4.-Man: No Way Home aveva pavimentato il cammino per l'uscita dell'uomo Ragno dall'MCU: Tom Holland aveva infatti annunciato l'intenzione di appendere le ragnatele al chiodo peer dedicarsi ad altro, ma il successotrilogia ha spinto i Marvel Studios a mettere in cantiere un quarto capitolo. Adesso sarebbero trapelatea produzione di-Man 4 da prendere con le molle. Il quarto sequel, ancora privo di script, è già una delle pellicole più attese, perciò i rumor intorno al progetto si sprecano. Secondo ...

: Across the- Verse è atteso al cinema per il 1 giugno 2023 e il trailer, rilasciato qualche settimana fa, ha rivelato un'interessante connessione tra I Fantastici 4 e una ...Avatar 2 continua a rastrellare un sacco di penny in tutto il mondo e continua la sua spinta per battere: No Way Home dal mantello del sesto posto nelle classifiche di tutti i tempi al ... Avengers: Secret Wars, 8 varianti di Spider-Man che l'MCU dovrebbe presentare Spider-Man: No Way Home ha lasciato molte domande senza risposta riguardo al futuro dell'Uomo Ragno nell'MCU, ma un nuovo aggiornamento anticipa alcune informazioni sulla produzione di Spider-Man 4.Dal trailer di Spide-Man: Across the Spider-Verse è stato possibile rintracciare che il nuovo cinecomic sull'Uomo Ragno presenta una connessione con I Fantastici 4. Scopriamola insieme.