Spezia | Amian | «Passo in avanti importante per la classifica»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di Kelvin, terzino dello, dopo la vittoria sul campo del Torino. Tutti i dettagli sulla squadra ligure Kelvin, terzino dello, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo sul campo del Torino. PAROLE – «Sono molto contento, ho disputato una buona partita come il resto della squadra, siamo davvero felici. Abbiamo mostrato grande carattere e spirito di gruppo.? Non è ancora finita, ma uninimportanti. Il quinto risultato utile di fila? Dobbiamo continuare così, è. Contro la Roma sarà una partita difficile, dobbiamo fare punti dal nostro pubblico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Juric(3 - 5 - 2): Dragowski,, Caldara, Nikolaou, Holm (32' st Ferrer), Ampadu, Bourabia (32' st Ekdal), Agudelo (38' st Zurkowski), Reca, Gyasi (46' st Moutinho), Nzola. All. Gotti ...Indisponibili: - Squalificati: -(3 - 5 - 2): Dragowski; Moutinho, Kiwior, Caldara;, Zurkowski, Esposito, Bastoni, Reca; Verde, Nzola Ballottaggi: Holm 60% -40%; Moutinho 55% - ... Spezia, Amian: "Passo in avanti importante in classifica. Roma Vogliamo fare punti" Pesanti punti salvezza dello Spezia (rig. Nzola) in casa del Toro. NAPOLI - JUVENTUS 5 - 1 (venerdì) CREMONESE - MONZA 2 - 3 (sabato) LECCE - MILAN 2 - 2 (sabato) INTER - VERONA 1 - 0 (sabato) SASSUOL ...Mister Juric temeva alla vigilia della partita che sarebbe stata dura con lo Spezia e così è stato. Granata irriconoscibili soprattutto se si pensa a quelli visti in Coppa Italia con ...