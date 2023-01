' Spesa e rincari | ora si taglia anche sul cibo' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Per il 41,6% delle imprese, nel quarto trimestre 2022, ienergetici hanno arrecato ... il saldo fra previsioni di aumento e diminuzione dellaper beni capitali e' rimasto positivo in ...Petruzzi (Federconsumatori): 'La 'stangata' investe il carrello e modifica i consumi alimentari. In tavola finiscono alimenti più ... "Spesa e rincari: ora si taglia anche sul cibo" Il caro carburante è da mesi un grande problema per gli automobilisti alle prese con continui rincari tanto che l'Italia si aggiudica un triste primato, ...Rincari, le spese 'per vivere' rappresentano oltre la metà dei consumi delle famiglie In Toscana la famiglia tipo spende al mese oltre 1.400 euro, su circa 2.500 in totale, per spesa alimentare, casa ...