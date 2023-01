Sparatoria in California | morti ragazza di 17 anni | il figlio di 3 mesi e altre 4 persone

QUOTIDIANO NAZIONALE

Una ragazza di 17 anni e suo figlio di 6 mesi sono fra le vittime di unaavvenuta attorno alle 3 del mattino in una casa nellacentrale. Lo riferisce l'Associated Press citando fonti di polizia che stanno cercando due uomini. Si tratta probabilmente ...Almeno sei persone, tra cui una madre con il figlio di soli sei mesi, sono morte a seguito di unaavvenuta nelle prime ore del mattino a Goshen , in. L'ufficio dello sceriffo della contea di Tulare ha fatto sapere che gli agenti sono intervenuti intorno alle 3:30 del mattino ... California, sparatoria in casa: 6 morti, tra cui una madre 17enne e un bambino Strage in California, dove sei persone, tra cui una madre di 17 anni e il suo bambino di 6 mesi, sono state uccise in una sparatoria avvenuta intorno alle 3.30 di questa mattina (le 12.30 in Italia).Una ragazza di 17 anni e suo figlio di 6 mesi sono fra le vittime di una sparatoria avvenuta attorno alle 3 del mattino in una casa nella California centrale. Lo riferisce l'Associated ...