SOTTOTITOLI Zelensky | In attacco a Dnipro almeno 30 morti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Kiev, 15 gennaio 2023 "Al momento, rimane sconosciuta la sorte di oltre 30 persone che avrebbero potuto trovarsi nella casa al momento dell'missilistico dei terroristi. Decine di persone sono state salvate dalle macerie, tra cui sei bambini. Stiamo combattendo per ogni persona! L'operazione di salvataggio durerà finché ci sarà anche la minima possibilità di salvare vite umane. Al momento isono trenta, tra cui una ragazza di 15 anni", le parole diin un video postato sui social. / TelegramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La7

/ Telegram/ Telegram(Agenzia Vista) Kiev, 15 gennaio 2023 "Degli oltre trenta missili lanciati contro l'Ucraina durante la giornata, più di 20 sono stati abbattuti. Queste sono centinaia di vite salvate. Ringrazio la nos ...(Agenzia Vista) Kiev, 15 gennaio 2023 "Il terrore russo può essere fermato Sì. È possibile farlo in qualche modo diverso rispetto al campo di battaglia in Ucraina Sfortunatamente no. Questo si può e ...