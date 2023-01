La Gazzetta dello Sport

Particolare curioso: gli uomini mercato delle due società si sono incrociati ieri a Riad visto che quando l'stava sbarcando, il Barça stava per alzare il primo trofeo dall'aprile 2021. Il tempo ...217 L'è arrivata a Riad per la Supercoppa italiana contro il Milan di mercoledì. Dopo l'allenamento mattutino i nerazzurri si sono imbarcati per l'Arabia Saudita a pieno regime: presenti , oltre al ... Sorpresa Inter: il Barcellona pensa a uno scambio Correa-Depay Stagione da applausi per la squadra di Spalletti: per il sito FiveThirtyEight è la principale candidata alla vittoria dello scudetto, ma non solo ...Calciomercato Inter, Gagliardini in uscita e i nerazzurri avrebbero già in mano il suo sostituto: si tratta di Fabbian della Reggina La Gazzetta dello Sport scrive un ampio di Roberto Gagliardini, che ...