Sondaggi politici | Fratelli d’Italia stabile e M5S cala

(Adnkronos) –e sempre nettamente primo partito. Il M5S, il Pd sale. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni èal 31,3% e aumenta il vantaggio sul M5S. Il Movimento guidato da Giuseppe Conte cede lo 0,1% e scende al 17,6%. Il Pd guadagna lo 0,2% e sale al 14,2%. Giù la Lega, che perde lo 0,2% e si attesta all'8,3%. In ascesa Italia Viva-Azione, che crescono dello 0,3% e arrivano al 7,8%. Passo indietro di Forza Italia, dal 6,9% al 6,4%. Verdi e Sinistra restano al 3,7% mentre +Europa è al 3%. Per l'Italia con Paragone guadagna lo 0,1% e ora vale il 2,3%. Seguono Unione Popolare all'1,8% e Noi Moderati all'1%.