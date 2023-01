Sondaggi Euromedia | caro carburanti | effetto negativo sul cdx

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I partiti di governo escono scottati dalle polemiche sul. Irealizzati per La Stampa danno Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in calo nei consensi. Rispetto alla precedente rilevazione di metà dicembre, Fdi ha perso quattro decimi attestandosi al 28,2%, la Lega ha lasciato sul campo lo 0,7% scivolando al 9% mentre Forza Italia è passata dal 7,8% al 7%. Quasi due punti percentuali andati in fumo in nemmeno un mese. Ne approfittano Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che incrementano il rispettivo bottino di voti dello 0,3% e dello 0,9%. I primi salgono al 17,5% mentre i secondi al 16,7%. Male invece la terza gamba dell’opposizione, il cosiddetto Terzo Polo: Azione/Italia Viva è infatti in(-0,2%) all’8,3%. I...

