Solo | recluso in casa e senza memoria | morirà Così stiamo perdendo Jack Nicholson

Cinematographe.it

Voglionovedere bombe ed esplosioni, perché è così che sono cresciuti. Non farò mai un film del genere. Non credete neanche alla chiacchiere sul mio stato di salute, sto bene, sono un po' grosso,...'Sonodue gli episodi di violenza contestati dall'accusa' dice il legale. Ma questi sono di ... Francesco Vinci è attualmentein carcere in quanto avrebbe violato i divieti di avvicinamento ... Jack Nicholson preoccupa gli amici per le sue condizioni di salute ... Ha letteralmente scritto la storia del cinema ed è uno degli attori più pagati di tutti i tempi, con un patrimonio superiore ai 400 milioni di dollari. Ma starebbe vivendo completamente da solo e recl ...Gli amici sarebbero seriamente preoccupati per le condizioni di salute di Jack Nicholson, che avrebbe deciso di condurre una vita solitaria ...