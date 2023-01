Sofia Giaele De Donà | chi è il marito | età | lavoro | vita privata | foto | matrimonio e Instagram

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencerDe, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento. View this post onA post shared by(@dedona) IldiDeDesembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso ...

Biccy

Secondo qualche utente potrebbe trattarsi diDe Donà forse per via di alcuni racconti recenti riguardo la sua infanzia difficile. Il giallo, per ora, resta... Di seguito anche i post ...Successivamente Edoardo Tavassi racconta cosa sarebbe successo aDe Donà, mentre Luca Onestini conferma di essere stato minacciato dalla Saber di essere denunciato, nonostante non abbia ... Sofia Giaele, scattano due baci appassionati con Andrea, la confessione I primi nomi iniziano a comparire nella lista dei sospettati. L’Ispettore Brulé e il suo assistente Coso continuano le loro indagini. Il Duca De Petris, gentiluomo e ospite della Magione, in cima ai s ...GF Vip, Dana Saber e le pesanti accuse in arabo a Giaele De Donà: spunta la traduzione Dana Saber da quando è entrata nella casa del Grande ...