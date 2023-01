Calcio News 24

... con Marotta che dopo ilcontro i rossoneri si aspetta la comunicazione del difensore sull'... Infine: anche l'inglese della Roma, come Skriniar, è in scadenza a giugno e rappresenterebbe ...Scalvini piace soprattutto all'Inter se Skriniar non dovesse firmare il rinnovo, così come potrebbe esserci un nuovod'Italia sul mercato anche per. Tra i difensori centrali che vanno ... Smalling, è derby d’Italia: anche la Juve sul centrale inglese AGREED the stunning Myhailo Mudryk transfer and hijacked Arsenal’s approach. The latest is that Mudryk is on his way to London for his Blues medical with the move all-but ...Manchester United and Manchester City meet at Old Trafford for the 189th Manchester derby this afternoon with both teams desperate for points to move closer to realising their Premier League ambitions ...