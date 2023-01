Sky - Salernitana | Davide Nicola verso l' esonero

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Come riporta Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport,, allenatore della, sarebbe ad un passo dall'dopo la pesante sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta. La dirigenza granata ha iniziato le riflessioni, in lista come nuovo tecnico,ci sono Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco.

Successivamente guizzo dellacon Nicolussi per il 6 - 2. Ma la partita è senza tregua ed Ederson regala un'altra rete all'Atalanta per il 7 - 2. Sul finale ci pensa Zortea per il ...Il classe 2003 ha parlato aSport dopo la larga vittoria per 8 - 2 contro la. SCALVINI: 'L'INTERESSE DELLE BIG FA PIACERE MA PENSO ALL'ATALANTA' Le sue parole: "È sempre bello ... Sky - Salernitana shock, nuovo allenatore dopo Nicola “Il mio nome accostato alle grandi squadre È sempre bello, ma io sono focalizzato al 100% sull’Atalanta e penso solo a fare bene qua”.Otto gol al passivo. Una sconfitta umiliante maturata, nelle sue incredibii proporzioni, già nel primo tempo, chiuso in svantaggio per 1-5. Ma non solo. La Salernitana ha raccolto solamente due punti ...