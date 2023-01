Sinergia militare tra Giappone e India. I caccia volano insieme

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilscende in campo al fianco dell’per la prima esercitazione congiunta che vede l’impiego di aerei da combattimento. Nei prossimi undici giorni, jetsi eni parteciperanno a un’esercitazione a nord-est di Tokyo. Così l’è diventata il quinto Paese a inviare tali velivoli nel Paese del Sol levante per esercitazioni congiunte, dopo Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Germania. Nel frattempo, Tokyo amplia sempre più la sua schiera di partner per la sicurezza in tutto il mondo. Ilsembra quindi aver deciso di abbandonare il suo tradizionale pacifismo, dopo l’invasione russa dell’Ucraina e il livello sempre più elevato di assertività cinese, che preoccupa anche gli altri Paesi del cosiddetto “Gruppo Quad”. A fronte di un quadro geopolitico così ...