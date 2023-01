Sindacato tedesco contro Tesla “Nella fabbrica del Brandeburgo orari folli e investigazioni sui dipendenti”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È stra ildei metalmeccanici tedeschi Ig Metall e il gruppo statunitenseche ha da pochi mesi ha aperto una “giga factory” in Germania, nel. Secondo il, che raccoglie le segnalazione di alcuni lavoratori della, nello stabilimento sono applicatidi lavoro irragionevoli e ben al di sopra dei limiti contrattuali. Isono molto preoccupati anche la possibilità di ritorsioni da parte dell’azienda. All’atto dell’assunzione è stato fatto firmare un accordo di non divulgazione che copre anche le condizioni di lavoro. Ad accrescere i timori è anche un annuncio per una posizione lavorativa di “Security Intelligence Investigator” comparso sul sito dell’azienda. L’investigatore avrà il compito ...

Il Fatto Quotidiano

Tesla è stata messa sotto accusa dalIG Metall e dai politici a seguito delle lamentele dei lavoratori dello stabilimento di Brandeburgo per orari di lavoro irragionevoli e i timori di esprimesi. Nel corso della sua ...Tesla è stata messa sotto accusa dalIG Metall e dai politici a seguito delle lamentele dei lavoratori dello stabilimento di Brandeburgo per orari di lavoro irragionevoli e i timori di esprimesi. Nel corso della sua ... Sindacato tedesco contro Tesla. “Nella fabbrica del Brandeburgo orari folli e investigazioni sui… BERLINO (Reuters) - Tesla è finita nel mirino del sindacato tedesco IG Metall e di esponenti politici per le accuse dei lavoratori di orari di lavoro irragionevoli e per i timori circa la possibilità ...Il lancio delle attività del produttore statunitense di auto elettriche nella città nord-occidentale di Bijeljina dovrebbe avvenire entro la metà dell'anno ...