Sicignano | incidente lungo l’autostrada A2 | traffico in tilt

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodegli Alburni (Sa) –bloccato in questo momento, sulA2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra i comuni di Contursi Terme edegli Alburni, dove si è verifico unstradale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Eboli giunti sul posto, un furgone sarebbe stato urtato con un tamponamento, da un camion autoarticolato. Il bilancio è di una persona lievemente ferita. Sul posto la Polizia stradale, le squadre Anas e i mezzi di soccorso stradale, che stanno lavorando per liberare le corsie autostradali dai mezzi incidentati e ripristinare la regolare circolazione del.