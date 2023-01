(Di lunedì 16 gennaio 2023) Più di 58dinelle regioni deld'si trovano in "condizioni di insicurezza alimentare" e la situazione è destinata a peggiorare nel 2023, soprattutto per quanto riguarda ...

Agenzia ANSA

Più di 58di persone nelle regioni del Corno d'Africa si trovano in "condizioni di insicurezza ... Kaithuru ha osservato che a causa dellasono peggiorate le condizioni di salute di ...Il mondo sta attraversando un periodo segnato da una concomitanza di crisi senza precedenti. Decine didi persone in più sofrono la fame. Fenomeni come, carestie, uragani, inondazioni, conseguenze del cambiamento climatico, costringono famiglie e comunità in ante regioni del mondo ad ... Siccità, '58 milioni di persone in pericolo' nel Corno d'Africa - Africa