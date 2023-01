Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia +1 | 90% | seduta effervescente per Giglio Group

Borsa Italiana

Molto positiva la giornata per l' indice del settore telecomunicazioni , che sorpassa l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni , in lieve salita, con un guadagno di 1 punti. Intanto il ...Intanto l' indice EURO STOXX Health Care si ècon cautela a 830, dopo aver avviato la seduta a 826. Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice sanitario, risultato positivo per DiaSorin , ... L'indice delle aziende sanitarie in territorio positivo (+1,04%) (Adnkronos) – Il Cremlino sta probabilmente cercando di “condurre un’azione decisiva nei prossimi sei mesi” per riprendere il sopravvento in Ucraina, dopo una serie di fallimenti e controffensive ucra ...TOSCANA: Rimane alto il livello di attenzione in vista della perturbazione nordatlantica attesa su tutto il territorio regionale. Neve sotto ai 1.000 metri ...