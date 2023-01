Shang Jungcheng nella storia | prima vittoria cinese all' Australian Open

sport.tiscali.it

Padre calciatore, madre leggenda del ping pong,vive e si allena negli USA da quando ha 13 anni. Ex numero 1 del mondo junior, per gli amici dell'accademia IMG di Bradenton è ...Padre calciatore, madre leggenda del ping pong,vive e si allena negli USA da quando ha 13 anni. Ex numero 1 del mondo junior, per gli amici dell'accademia IMG di Bradenton è ... Shang Jungcheng nella storia, prima vittoria cinese all'Australian ... A 17 anni Shang Juncheng ha scritto una pagina di storia personale e nazionale. Il più giovane nel tabellone di singolare maschile ha firmato la ...