Shakira non molla vs Piqué | strega sul balcone verso casa della suocera

la Repubblica

l'ha proprio digerita né tantomeno metabolizzata la rottura (e il tradimento) di Piqué , redo di averla tradita con una 20enne. E dopo tutta la sua delusione e acredine messa nei testi dei ...Tempo di rivincitasolo in campo musicale, grazie alle ultime hit die Miley Cyrus , ma anche in quello cinematografico. Dopo il trionfo di The Fabelmans e Gli spiriti dell'isola ai Golden Globes 2023 , ... Non solo Shakira, quelle canzoni come vendetta /15 Kika Press La canzone continua: “Sembra sincero ma ti conosco bene e so che menti / Mi congratulo con te, come ti comporti bene / Su questo non ho dubbi” Shakira rompe il silenzio sulla separazion ...Le donne non piangono più, le donne fatturano. Fino ad oggi, nella cultura occidentale, la tradita che si vendica era ...