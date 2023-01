Shakira | dopo la frecciata a Piquè arriva un gesto speciale dei fan

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La cantante travolta dall’affetto dei fan: ecco cosa è accaduto sotto casa disi è laureata ufficialmente la regina del gossip nell’ultima settimana. La cantante colombiana ha lanciato nei giorni scorsi il nuovo singolo, un attacco diretto all’ex compagno. Con quasi 14,4 milioni di stream ottenuti su Spotify in un giorno “BZRP Music Session #53” die Bizarrap è già diventata tormentone e record e al successo hanno certamente contribuito i vari riferimenti diretti all’ex marito che la cantante ha voluto inserire nel testo tanto da far ribattezzare il pezzo come “revenge song”. Ieri però èta la replica di, che si è presentato a un evento in Twingo, la macchina cheha utilizzato per descrivere la discesa del campione, ...

2011: l'ufficialità Un anno, Piqué emettono a tacere i rumors e ufficializzano la loro relazione con una foto pubblicata sui rispettivi profili Twitter e Facebook. Lo scatto è ...Non sarà la prima revenge song che ascoltiamo ( soprattuttol ultima di) ma Miley Cyrus , se così fosse, ha scelto di mandare un messaggio chiaro e diretto all ex marito : posso amarmi ... Piqué risponde a Shakira. E guida una Twingo Ma anche Miley Cyrus, Rolling Stones e Fleetwood Mac: la canzone che Shakira ha "dedicato" a Piquè si aggiunge alla lunga lista di vendete in ...Shakira usa la sua 'arma' vincente, cioè la voce inimitabile per vendicarsi dopo il tradimento subito dall'ormai ex marito Gerard Piqué.