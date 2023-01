Shakira contro Piqué | appare una strega sul balcone della cantante Ecco perché

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Continua la battaglia a suon di canzoni e frecciatine social trae l’ex marito Gerard. A farsi sentire è nuovamentela quale ha velatamente definito la ex suocera una “”. Giorni fa, a iniziare “la battaglia”, è stata lapubblicando la sua ultima canzone #Mission 53. Delusa dal tradimento del marito, ha lanciato una hit piena di provocazioni e frecciatine, non così velate, nei confronti del calciatoresua nuova fiamma, Clara Chia Martì e pure dei suoceri. Un brano che nell’arco di un solo giorno ha fatto quasi 14,4 milioni di stream su Spotify. Un testo molto discusso davanti al qualenon è riuscito a non rispondere. Dopo che l’ex moglie ha cantato: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, l’ex difensore del Barcellona ...

Fanpage.it

Diverse le battute pro Twingo e, come: Piquè sceglie la Twingo Anche secanta ' Una lupa come me non può stare con un tipo come te ', Gerard Piqué se ne frega e ha replicato ...approfondimento La canzone diPiqué, il testo di Music Sessions #53 Finita qui No, perchéha ora deciso di mettere il pupazzo di una strega nel terrazzo della sua abitazione ... Cambi una Ferrari per una Twingo, Clara Chia risponde alla canzone di Shakira contro lei e Piqué Non si placa lo scambio di provocazioni tra l'atleta e l’artista, compagni di vita per oltre dieci anni e adesso ai ferri corti: lui arriva ad un evento con la chiacchieratissima vettura citata nella ...La fine della relazione tra Shakira e Piquè ha dato vita a una delle più brillanti diss track di sempre. Che oggi, è anche un filtro su TikTok.