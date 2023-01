Shakhtar | il presidente | «Amichevole con il Chelsea nel Donbass»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di Rinat Akhmetov,delloDonetsk, dopo il trasferimento di Mudryk alRinat Akhmetov,delloDonetsk, ha commentato con una nota ufficiale il trasferimento di Mychajlo Mudryk al. PAROLE – «Prima di tutto, voglio ringraziare l’intero mondo civile per aver aiutato l’Ucraina. Grazie all’esercito ucraino, al popolo ucraino e all’enorme sostegno arrivato dall’intero mondo civile oggi possiamo parlare del calcio nel nostro paese. Solo insieme sconfiggeremo il male che è arrivato a casa nostra. Oggi vivo sentimenti contrastanti: da un lato sono felice e orgoglioso per Mykhailo, ragazzo che ha dimostrato come l’impossibile possa diventare possibile con il talento e il duro lavoro, sono sicuro che tutta l’Europa applaudirà il ...