La Gazzetta dello Sport

Ospite dell'ultima puntata di GazzaTwitch, il rapper, dopo aver parlato della sua Juventus con Angelo Di Livio, si è anche cimentato in un ......sulle notizie di spettacolo Un gioco di parallelismi accompagna l'ingresso nel 2023 di. Con ... Cosa dici oggi a quel ragazzo che ha passato una parte della sua vita a fareTi fa ... Shade, freestyle sul calcio: "Salto tutti i rapper come Kvaratskhelia" Leggi su Sky TG24 l'articolo Shade: 'Con Pendolari cerco la mia stella polare, che mi guidi anche senza brillare' ...«L'ho proposto per Sanremo, ma non è andata!»: il brano esce venerdì 13 gennaio su tutte le piattaforme digitali ...