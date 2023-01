Sfida di sensualità tra le sorelle Ferragni al compleanno di Valentina

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Cifra tonda per. Il 29 dicembre la più piccola delle treha festeggiato i trent’anni. A fine annoaveva organizzato una cena con la famiglia e gli amici più stretti ma l’influencer ha atteso che rientrassero tutti dalle vacanze per un party in grande stile… all’insegna della. Nuovo fidanzato perballa con Manu RiosSabato seraaveva fatto sapere ai follower di essere pronta per una nottata memorabile, poco dopo si è saputo quale fosse l’occasione festosa: il suo party di. In un locale milanese l’imprenditrice ha fatto festa fino al mattino tra musica, balli, tequila e cibo. C’è stato ovviamente ...