Settimana decisiva per la Juventus | fra il nuovo Cda e la riapertura dell’inchiesta plusvalenze

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Mercoledì 18 sarà un giorno importante per la, si potrebbe dire un giorno di rinascita, in attesa degli sviluppiPrisma. IlCda infatti si insedierà proprio mercoledì, segnando ufficialmente la fine dell’era Agnelli alla direzione del club. Ilconsiglio ha come obiettivo primario quello di traghettare la società fuori dalla crisi giudiziaria e dalla crisi economico-finanziaria. Un altro nodo riguarda il processo sulle. Come ricorda la Stampa, venerdì la Corte Federala di Appello prenderà la sua decisione sulla richiesta didella Procura della Figc. La richiesta è arrivata a seguito del lavoro del procuratore Chinè che aveva chiesto ufficialmente di rivedere la decisione di proscioglimento dello ...

AGI - Agenzia Italia

... dopo la vittoria della scorsa, non finisce di stupire. Molto bravo il 18enne parigino ... che potrebbe essere un buon viatico per una stagione che per lui si prospetta. Segui su ...Quelle che dovevano essere tappe sì difficili, di navigazione, ma introduttive alla seconda, nell'Empty Quarter, si sono rivelate cruciali. Debacle per Audi, con due equipaggi su ... Settimana decisiva per il futuro di Ita La procedura di privatizzazione del vettore aereo di bandiera ITA Airways entra in una settimana che potrebbe essere decisiva per il futuro della compagnia. Il Gruppo tedesco dell'aviazione Lufthansa.Questa dovrebbe la settimana decisiva per il passaggio societario della Lucchese. Una settimana dove si deciderà il futuro della gloriosa Pantera. L'imprenditore Andrea Bulgarella, che i ben informati ...