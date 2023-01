Serie A UnipolSai 2022 23 | la classifica al termine del girone d’andata

Leggi su seriea24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Aldel, è stata definita ladella/23 e il conseguente tabellone della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino dal 15 al 19 febbraio 2023. Al comando c’è l’EA7 Emporio Armani Milano che ha superato nettamente la Bertram Yachts Tortona (al terzo posto solitario con record di 10-5) per 79-63, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna, che ha pari record dei meneghini (12-3, dopo il successo per 79-78 contro l’Umana Reyer Venezia griffato da un canestro decisivo di Teodosic) ma scontro diretto a sfavore. Dietro Tortona ci sono al 4° e 5° posto la Carpegna Prosciutto Pesaro (corsara a Scafati per 69-81) e l’Openjobmetis Varese (travolgente per 106-79 contro Napoli) appaiate a quota 18 punti. Con ...