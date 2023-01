Serie A | De Laurentiis | “La Serie A affamata ha venduto bambini di 7 o 8 anni a un fondo per poche briciole”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) 2023-01-16 15:57:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: El italiano Aurelio de, presidente del Napoliha confessato questo lunedì di aver usato il suo connazionale Andrea Agnelli e il suo legame con il Superlega boicottare l’accordo, di duefa, tra ilA e fondi di investimentotra i quali era CVCper la gestione dei diritti audiovisivi. Ho usato Agnelli perché avevo bisogno di ordinare da bere a causa dei fondi, che era un’altra merda De“Ho usato Agnelli perché avevo bisogno di mandare a prendere i fondi, che era un’altra merda. C’erano unadi presidenti che volevano raccogliere fondi per la Lega. Tutti gli affamati ...

Sport Fanpage

Deballava sugli spalti ed aveva tutto il diritto di farlo, le tribune quasi crollavano, ... Il primo degli otto scudetti e quindi unadi anni davvero fantastici; ha avuto il coraggio ...Riporta le parole di Dee ricorda: 'Nel 2020A e diversi fondi di investimento sono stati molto vicini alla chiusura di un accordo per la gestione dei diritti audiovisivi della ... De Laurentiis spiega come ha usato Andrea Agnelli: Contro quei ... A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Domani Napoli-Cremonese di Coppa Italia, per la prima volta ci sarà una terna tutta ...Il presidente Aurelio De Laurentiis in una intervista a "Report" si è scagliato contro Andrea Agnelli. Il patron del Napoli ovviamente è andato giù ...