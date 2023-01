Seres 5 - Debutta in Europa con le batterie allo stato semi-solido

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La cineseha presentato la Suv elettrica 5, confermandone l'ingresso nel mercato europeo. La vettura sarà proposta con prezzi compresi tra 63.900 e 74.900 euro (riferimento per la Germania) ed entro breve tempo conosceremo anche le specifiche per il mercato italiano, dove il marchio è importato dal Gruppo Koelliker. Modaiola. La5 è caratterizzata da un design fluido e personale, riconoscibile soprattutto per la firma luminosa anteriore e l'andamento del profilo dei cristalli, che termina verso la cosa con un angolo molto accentuato. Con 4,71 metri di lunghezza e 1,62 di larghezza offre cinque posti comodi e 367 litri di spazio nel bagagliaio, ai quali vanno aggiungi i 67 litri disponibili nel vano anteriore. Gli interni seguono la tendenza attuale: il grande tablet centrale da 15,6 pollici e una console centrale sospesa con il comando ...

Quattroruote

5, la presa di ricarica VEDI ANCHE3: parla cinese, ma le credenziali sono da europea. Video AUTONOMIA La batteria montata sotto il pianale abbassa il baricentro dell'auto e ha una ...In Belgiocosì il5 EVR, un Suv sportivo di lusso che viene proposto in due versioni, da 220 e 475 kW (300 e 646 cv) di potenza, a due e quattro ruote motrici. Il tutto rallegrato dalla ... Seres 5: caratteristiche, prezzo, uscita, batterie allo stato semi-solido - Quattroruote.it Seres 5, SUV elettrico sportivo con 585 CV e 960 Nm di coppia e 530 km di autonomia Presentato al Salone di Bruxelles, arriverà in Italia a marzo ...Fa il suo debutto in Europa la nuova DongFeng Seres 5, la prima auto elettrica con sistema Huawei ad arrivare nel nostro continente.