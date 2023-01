(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nei mesi invernali sono molte le persone che lamentano sintomi come stanchezza, irritabilità o umore a terra. Potrebbe trattarsi di. Ecco come riconoscerlo

Vanity Fair Italia

Gli adolescenti che hanno creato alias virtuali idealizzati possonofrustrati equando realizzano che la loro vita non rispecchia il loro ideale. La frustrazione deriva dal ...Le relazioni di qualità si traducono in uno stato psicologico migliore: gli adolescenti manifestano una minore tendenza ae ansiosi e hanno idee meno suicide. Sono inoltre meno ... Sentirsi depressi in inverno: 6 segnali per riconoscere il disturbo affettivo stagionale Ci sono diversi motivi che potrebbero spiegare questa stanchezza invernale, detta anche “stanchezza stagionale” ...