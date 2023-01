“Sei stato felice?” | in un podcast la storia di Piergiorgio Welby raccontata dalla moglie Mina | il trailer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Seie Piero, una lungad’amore” racconta ladi, pioniere delle battaglie per il fine vita in Italia, attraverso la voce dellache, dopo 16 annisua morte, ne porta avanti il testimone insieme all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, di cui è co-presidente come lo fu. Fra un racconto e l’altro, ilospita anche le voci e i racconti dei protagonisti dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, come Marco Cappato e l’anestesista Mario Riccio, entrambi conla notte del 20 dicembre 2006. E poi l’avvocata ...