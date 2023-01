Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilha svolto una, come di consueto, ecco il report ufficiale del club:per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l'ottavo di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico a tutto campo. Chiusura con partitina a campo ridotto.

US Salernitana 1919

Calcio Napoli -per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l'ottavo di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La ...Nel frattempo la formazione guidata da mister Marco Baroni si è subito rimessa al lavoro svolgendo unadi scarico. Assente Pongracic, lavoro personalizzato per Dermaku e Ceesay. ... Tattica e palle inattive nella seduta mattutina – US Salernitana 1919 ... Report allenamento da Castelvolturno - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match ...Allenamento Sampdoria: personalizzato per Conti, De Luca, Gabbiadini e Quagliarella. Murru e Trimboli sottoposti a cure La Sampdoria prosegue a Bogliasco la fase di avvicinamento alla trasferta di Emp ...