Scuola dell’infanzia infestata dai topi | a Milano la protesta | “Tappate i buchi o buttate giù la scuola per rifarla” VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023) "Noi acon i, non ci vogliamo andare. Sala vacci tu con il consiglio comunale". Si tratta dello slogan delle mamme e dei bambini al presidio di fronte a Palazzo Marino, a, che hannoto per l'infestazione dipresenti alladell'infanzia di Via Sant'Abbondio. L'articolodai, ala: “giù laper

Orizzonte Scuola

Non mi sono mai tirata indietro quando c'era da assistere un bambino che stava male, che aveva la febbre, che vomitava in bagno! Bambini senza mascherina, perché nellanon era ...... ambasciatore del gioco di posizione e dellaolandese - ... Redondo non ha dovuto affrontare un'difficile in sobborghi ... a dieci anni già faceva parte delle giovanili'Argentinos ... Le scuole dell’infanzia paritarie lanciano l’allarme: “Preoccupazioni per l’impennata dell’inflazione e per il rialzo dei costi di gestione”