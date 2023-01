La Gazzetta dello Sport

Battere i campioni in carica del Trabzonspor per 5 - 0 ha - giustamente - riacceso i riflettori su Francesco, giovane e promettente allenatore dell'Alanyaspor. Il risultato è eclatante, ancora di più lo sono i dati analitici della sua squadra, anche se la classifica ancora non rende pieno merito a ...Battere i campioni in carica del Trabzonspor per 5 - 0 ha - giustamente - riacceso i riflettori su Francesco, giovane e promettente allenatore dell'Alanyaspor. Il risultato è eclatante, ancora di più lo sono i dati analitici della sua squadra, anche se la classifica ancora non rende pieno merito a ... Scoprendo Farioli, a 33 anni guida la sorpresa Alanyaspor: "Siamo divisivi..." Francesco Farioli è uno degli allenatori italiani più apprezzati in Europa: la Turchia lo apprezza tantissimo, ora anche il resto del mondo ...