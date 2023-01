Scontro tra camion in direzione Milano | un morto e autostrada chiusa

Adnkronos

Un proiettile l'ha trafitto durante unoa fuoco a Izeh,le forze di sicurezza iraniane e i manifestanti. La televisione di Stato, appiattita sulla narrazione del governo, aveva dato la ...Incidente sulla A4, al km 155:Cavenago e Trezzo unoquattro tir ha provocato la morte di un camionista di 49 anni. I soccorsi. Come scrive 'Milano Today', poco dopo losul ... Incidente, scontro tra mezzi pesanti su A4: un morto La tragedia all’alba lungo la San Vitale che è rimasta chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine ...Incidente con “sorpresa” in via Mediana Bonifica – la strada provinciale Cisterna Campoleone tra Aprilia e Lanuvio – tra Aprilia e Lanuvio. Lo scontro è avvenuto tra una Volkswagen T-Roc con al volant ...