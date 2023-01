Scontri ultras Roma Napoli | 9 indagati Stop per due mesi alle trasferte - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non fu solo rissa. La procura di Arezzo ha aperto il fascicolo anche per attentato alla sicurezza dei ...

Nel fascicolo aperto dalla procura di Arezzo relativo agli scontri tra ultras dello scorso 8 gennaio, compare anche un filone di indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. I nove tifosi indagati, tre della Roma e sei del Napoli, rischiano pene fino a 5 anni. Successivamente, la sottosegretario all'Interno ha trattato anche il delicato tema della sicurezza negli ospedali.