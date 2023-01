Scontri ultras | la procura di Arezzo indaga nove tifosi anche per «attentato alla sicurezza dei trasporti»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel fascicolo aperto ddirelativo aglitradello scorso 8 gennaio, compareun filone di indagine per il reato didei. Iti, tre della Roma e sei del Napoli, potrebbero dover risponderedi questo illecito penale, oltrerissa aggravata e all’interruzione di pubblico servizio. Gliin questione, protagonisti deglisul tratto aretino dell’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, sono già stati riconosciuti e sottoposti a Daspo dalle questure delle città di ...

Adnkronos

Nel fascicolo aperto dalla procura di Arezzo relativo aglitradello scorso 8 gennaio, compare anche un filone di indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti . I nove tifosi indagati, tre della Roma e sei del Napoli , ...Napoli - La denuncia del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello riguardo alla decisione di vietare le trasferte ai tifosi del Napoli a causa deglidi alcunicon quelli della Roma. Questo il messaggio sui social: 'Vietare le trasferte, per due mesi, a tutti i tifosi del Napoli è follia. Un popolo che si sta godendo uno dei momenti ... Scontri ultras A1, daspo per 9 tifosi Milano, 16 gen. (LaPresse) – Si ipotizza anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, con pene fino a 5 anni, nei confronti degli ultras di Roma e Napoli indagati dalla Procura di Arezzo ...Il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha emesso nove daspo nei confronti di tre ultrà della Roma e sei del Napoli che avrebbero partecipato agli scontri avvenuti domenica 8 gennaio, lungo il ...