Scontri ultras | il sospetto del gip sulla regia del romanista Di Tosto | la chat che lo inguaia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) IlMartino Di, coinvolto neglitrascoppiati l’8 gennaio sull’A1, sarebbe tra gli ideatori «delle modalità con cui i tifosi romani si sono incontrati scientemente coi tifosi del Napoli creando pericolo per l’ordine pubblico». Ad affermarlo è il gip nell’ordinanza di convalida dove viene stabilito l’obbligo di dimora e di firma per l’ultrà dell’A.s Roma, arrestato all’ospedale di Arezzo dove i suoi amici lo hanno lasciato mentre sanguinava davanti al Pronto Soccorso. A incastrare il 43enne, esponente di spicco del tifo giallorosso e militante del gruppo di estrema destra “Offensiva”, sarebbe stata unsalvata sul telefonino attraverso la quale Di«scambiava messaggi con tifosi in transito» per recarsi all’autogrill. In un messaggio trovato dagli ...

...della Roma, dopo il suo arresto in ospedale, ad Arezzo, dove era ricoverato in conseguenza deglicon glinapoletani. Secondo la Questura di Arezzo e la Digos, questi messaggi ...... qui di entraje da davanti", è una delle frasi trovate sul telefonino di Martino Di Tosto , l'romanista coinvolto neglitra tifosi in A1 dell'8 gennaio. Secondo quanto scrive il gip ... Scontri ultras, il romanista Di Tosto in chat: «Se i napoletani arrivano in autogrill, fermiamoci davanti». No A1, stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma per due mesi. E' la misura annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, aggiungendo che non si tratta di misure alternative a misure in ...Secondo i pm l’ultras della Roma Martino Di Tosto è “quantomeno uno degli ideatori delle modalità con cui i supporter giallorossi si ...