Scontri tifosi | nove indagati | anche per attentato trasporti

Adnkronos

...aperto dalla procura di Arezzo relativo aglitra ultras dello scorso 8 gennaio, compare anche un filone di indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti . I nove...Secondo quanto emerge gli indagati sarebbero novecoinvolti negli incidenti, chiaramente riconosciuti e già sottoposti a Daspo dalle questure delle città di appartenenza, Roma e Napoli. ... Scontri ultras A1, daspo per 9 tifosi La procura di Arezzo ha aperto il fascicolo per i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti per i nove tifosi, tre sostenitori della Roma e s ...La procura di Arezzo ha aperto il fascicolo per i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti per i nove tifosi, tre sostenitori della Roma e s ...