Sconfitte per Primavera e Under 17 | gli Under 14 Pro vincono a Pesaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si è concluso un fine settimana di impegni per il settore giovanile rossoverde. Latorna con una sconfitta da Imola: 2-0 per gli emiliani il risultato finale; perde, di misura, anche l’17. Per i ragazzi di Marco Schenardi sconfitta di misura, al Terra Umbra, con la Reggina per 1-2 (gol rossoverde realizzato da Corrado Fulga).Vince l’14 Pro: la squadra di Alessandro Brunetti si è imposta in trasferta sulla Visper 4-0 (reti di Franquillo, Ponziani, Morelli e Colantoni). I campionati15 e16 riprenderanno domenica prossima. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

... infatti, arrivano da quattroconsecutive, di cui l'ultima contro la Lazio, e ora si trova al quart'ultimo posto in classifica senza grosse attenuantinessuno in società,l'...Duein due settimane: è la prima crisi di risultati con cui ha a che fare Christophe ... ' non è sorpreso dalla situazione attuale ': con undici giocatori partitila Coppa del Mondo , tra ... Sconfitte per Primavera e Under 17, gli Under 14 Pro vincono a ... Nel primo tempo gli uomini di Vanoli possono recriminare per una traversa di Crnigoj. La classifica si fa pesante, penultimo posto a quota 20 assieme al Perugia ...Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso de 'La Juve in Gol', Fabrizio Ravanelli ha parlato così del tracollo della Juventus sul campo del Napoli, maturato ...