Sci di fondo | calendario Coppa del Mondo Livigno 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 16 gennaio 2023)del, si ricomincia dall’Italia. Ail massimo circuito dello sci diandrà in scena nel fine settimana con una sprint e una team sprint, in entrambi i casi a tecnica libera. Il lato curioso, se vogliamo, è che non doveva essere questa la sede delle due competizioni in linea originale. Era stata infatti scelta Milano come città di disputa di queste gare, ma la problematica legata alla crisi energetica ha convinto FIS e FISI a concordare lo spostamento altrove delle competizioni. Si riparte dopo un Tour de Ski che ha mostrato, oltre a Johannes Hoesflot Klaebo e Frida Karlsson quali dominatori, anche un grande Federico Pellegrino e un’Italia messa decisamente meglio rispetto a diverse versioni degli anni passati almeno al maschile. Il tutto in virtù della buonissima forma di Francesco De Fabiani e ...