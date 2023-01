Sci | Cdm | 12 azzurre convocate per il trittico di Cortina dedicato alla velocità

(Di lunedì 16 gennaio 2023), 16 gen. - (Adnkronos) - La Coppa del mondo femminile di sci alpino approda ad'Ampezzo per l'attesissima tre giorni riservatasulla pista Olympia delle Tofane. In programma due discese venerdì 20 gennaio (ore 10.15) e sabato 21 gennaio (ore 10.00), seguite domenica 22 gennaio da un supergigante (ore 11.30), per i quali il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Goggia, Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier. Ricordiamo che la squadra azzurra può schierare fino a nove atlete sia in discesa che in supergigante. I precedenti sulla pista che ha ospitato i Mondiali del 2021 sorridono alle nostre rappresentanti, salite sul gradino più alto del ...

La Fisi ha diramato la lista delle sciatrici convocate per la tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 femminile di sci alpino a Cortina d'Ampezzo . Sono 12 le atlete scelte per rappresentare l'Italia in questo sentitissimo appuntamento, che vede in scena due discese (venerdì 20 gennaio alle 10:15 e sabato 21 alle ...Nella storia dello sci in discesa, oltre ai tre successi già citati, si registrano le vittorie di Kristian Ghedina nel 1998 e Peter Fill nel 2016.