Sci alpino | Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo 2023 | programma | orari | tv | streaming In calendario 2 discese e 1 superG

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ladelfemminile di scifa tappa in Italia per una tre giorni all’insegna della velocità. Si gareggia asull’Olympia delle Tofane, una delle piste iconiche del Circo Bianco. C’è davvero grande attesa per una squadra azzurra che si presenta all’appuntamento di casa con ambizioni importanti. Sarà una tre giorni particolare per Sofia Goggia, che torna adopo l’infortunio della passata stagione, che le ha quasi tolto la possibilità di partecipare alle Olimpiadi. La bergamasca è assolutamente la donna da battere nelle dueine vorrà subito dimenticare quella caduta e anche quella di sabato neldi St.Anton, che ha messo molta paura. Finora Goggia non ha avuto rivali in ...

OA Sport

AGI - Nei prossimi due fine settimana Cortina d'Ampezzo sarà crocevia dei campioni mondiali dello. Prima saranno di scena le donne e poi, inaspettatamente rispetto al calendario iniziale, anche gli uomini. Il Circo bianco farà tappa nell'affascinante località dell'Ampezzano ...È una situazione nuova per me e già dopo un solo giorno mi chiedo come riuscirò a far passare tutto questo tempo pensando sempre e solo alla stessa cosa, lo". Leggi i commenti Sport Invernali: ... Sci alpino, l’infortunio a Giovanni Franzoni è serio: cosa si è fatto, stagione al capolinea Il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si è diviso tra Wengen e St.Anton. In Austria la protagonista principale è stata senza alcun dubbio Federica Brignone, che ha finalmente centrato ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Italia per una tre giorni all’insegna della velocità. Si gareggia a Cortina d’Ampezzo sull’Olympia delle Tofane, una delle piste iconiche del Cir ...